Hamburger Rapper Gzuz rastet bei Kiez-Kontrolle aus Stand: 26.03.2025 14:32 Uhr Erst vor anderthalb Jahren war der Hamburger Rapper Gzuz auf Bewährung aus dem Gefängnis freigekommen. Eine Kontrolle auf der Großen Freiheit auf St. Pauli endete für den Rapper nach lauter Pöbelei auf der Davidwache.

Einige Monate war es ruhig geblieben um den Hamburger Skandalrapper und Frontmann der Rap-Gruppe "187 Strassenbande". Doch am Sonnabend geriet Gzuz, der bürgerlich Kristoffer Jonas Klauß heißt, auf dem Kiez in eine Polizeikontrolle. Die Beamten und Beamtinnen wollten ihn auf der Großen Freiheit kontrollieren.

Polizei findet weißes Pulver bei Gzuz

Dabei fanden sie auch weißes Pulver - möglicherweise Drogen. Bei der weiteren Kontrolle geriet der Rapper, wie man in einem Video bei Tiktok sieht, immer mehr in Rage und fragte immer lauter "was habe ich denn gemacht?". Er beschuldigte die Polizei, ihm das Pulver untergeschoben zu haben. Auf dem Weg zum Gefangenentransporter duzte er die Beamten und schrie "Halt doch die Fresse!".

War's das mit der Bewährung?

Die Pöbelei half nichts - für den Rapper endete der Abend auf der Davidwache. Gegen 2.30 Uhr wurde er schließlich entlassen. Gegen ihn wird jetzt wegen Beleidigung und Drogenbesitzes ermittelt. Ob dies auch Auswirkungen auf seine Bewährung hat, bleibt abzuwarten.

