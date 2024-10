Stand: 01.10.2024 16:02 Uhr Hamburger Programm "Team Up" erhält HanseMerkur Kinderschutzpreis

Der HanseMerkur Preis für Kinderschutz ist am Dienstag in Hamburg an fünf Initiativen verliehen worden. Der mit 20.000 Euro dotierte Hauptpreis ging an den Helden-Verein für nachhaltige Bildung und Persönlichkeitsentwicklung aus Bielefeld, wie das Unternehmen HanseMerkur mitteilte. Aus Hamburg wird das Progamm "Team Up" der Organisation "War Child Deutschland" ausgezeichnet, das sich um geflüchtete und im Krieg traumatisierte Kinder kümmert. Der HanseMerkur Preis für Kinderschutz ist insgesamt mit 55.000 Euro dotiert.

