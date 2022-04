Hamburger Handelskammer: Jobbörse für Menschen aus der Ukraine Stand: 07.04.2022 13:39 Uhr In der Hamburger Handelskammer bieten am Donnerstag Unternehmen und andere Institutionen Geflüchteten aus der Ukraine Hilfe bei der Jobsuche an - mit großer Resonanz.

Mehr als 500 Ukrainerinnen und Ukrainer sind am Vormittag in die Handelskammer zum "Marktplatz der Begegnungen" gekommen, darunter zum Beispiel ein junger Ingenieur, der gleich seine Bewerbungsunterlagen mitgebracht hat. Eine Akademikerin, die sich über Jobs in der Gastronomie informiert. Und ein junges Paar, das am liebsten gemeinsam in einem Unternehmen anfangen würde.

Kammerpräses: Viele Unternehmen suchen

Die Geflüchteten dürfen ohne größere Einschränkungen sofort hier arbeiten. Die Hamburger Wirtschaft zeige große Solidarität und Hilfsbereitschaft, sagte Kammerpräses Norbert Aust. Einige Unternehmen suchten schon lange nach neuen Mitarbeitenden. Den Fachkräftemangel könne man allein aber nicht mit den Geflüchteten beseitigen, so Aust. Zudem wisse man nicht, wie lange die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland bleiben.

Es soll eine Wiederholung geben

Weil die Nachfrage so groß ist, soll die Jobbörse für Geflüchtete bald wiederholt werden. Wann genau, das ist noch offen.

