Hamburger Großmarkt feiert 60-jähriges Bestehen Stand: 04.06.2022 06:11 Uhr Der Hamburger Großmarkt im Stadtteil Hammerbrook feiert am Sonnabend sein 60-jähriges Bestehen. Von den Abendstunden bis zum Morgengrauen werden dort frisches Obst, Gemüse und Blumen verkauft.

In der denkmalgeschützten Verkaufshalle arbeiten rund 3.200 Menschen auf 40.000 Quadratmetern Handelsfläche. Der Großmarkt versorgt unter anderem Supermärkte, Restaurants und Hotels mit regionalen und exotischen Lebensmitteln.

Westhagemann: "Hamburg ist stolz auf seinen Großmarkt"

Pro Jahr werden im Großmarkt etwa 1,5 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen. Rund zwei Milliarden Euro Umsatz allein mit Obst und Gemüse macht er nach eigenen Angaben jährlich. "Hamburg ist stolz auf seinen Großmarkt", sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) anlässlich des Jubiläums. Im Jahr 1962 war der Großmarkt aus den Deichtorhallen in die Verkaufshalle mit ihrem charakteristischen wellenförmigen Dach gezogen.

TV-Koch Tim Mälzer gratuliert

"Was würden wir in Hamburg bloß ohne den pulsierenden Großmarkt machen? In der Bullerei gäbe es ohne ihn zumindest keinen Kartoffelstampf und auch keine Beeren auf dem Eis. Ein Hoch auf den Großmarkt und alles Gute zum 60.", sagte der Gastronom und Hamburger Fernsehkoch Tim Mälzer der Nachrichetnagentur dpa.

Queen-Besuch und ausgebüxte Elefanten

Die Geschichte des Großmarkts könnte einige Bücher füllen. Geschäftsführerin Eliane Steinmeyer erzählt unter anderem von der britischen Königin Elisabeth, die bei einem Staatsbesuch 1965 winkend in einem Cabrio durch die Verkaufshalle fuhr und von ausgebüxten Elefanten aus einem Zirkus, die plötzlich auf dem Gelände standen.

Seit 2015 auch ein Theater auf dem Großmarkt-Gelände

Neben Warenpaletten und Staplern können Besucherinnen und Besucher seit 2015 auch Theaterstücke sehen. Seit einem halben Jahr ist der Großmarkt im wahrsten Sinne des Wortes ein magischer Ort. Im Mehr!-Theater wird zurzeit das zweiteilige Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" aufgeführt.

