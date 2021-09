Hamburger Cum-Ex-Ausschuss: Olearius will sich nun doch äußern Stand: 17.09.2021 20:20 Uhr Der Miteigentümer der Hamburger Warburg Bank, Christian Olearius, will sich nun doch gegenüber dem Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zur Cum-Ex-Affäre äußern. Er gilt als einer der Hauptakteure in der Affäre.

Persönlich Rede und Antwort stehen will Olearius dem Parlamentarischen Untersuchungsauschuss (PUA) zwar nicht. Aber er habe einen schriftlichen Fragenkatalog des PUA beantwortet, erklärte einer seiner Anwälte per E-Mail an den Ausschuss. Olearius hatte sich unter anderem 2016 mit dem damaligen Ersten Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) getroffen. Kurz darauf verzichtete das Hamburger Finanzamt zunächst darauf, Steuern in Millionenhöhe zurück zu fordern.

Zeugen weisen Verdacht auf Einflussnahme durch Politiker zurück

Dass SPD-Politiker Einfluss auf diese Entscheidung genommen haben sollen, diesen Verdacht haben am Freitag im Untersuchungsausschuss zwei weitere Zeugen zurückgewiesen. Beide waren, beziehungsweise sind Mitarbeiter der Finanzbehörde.

Einblick in private Tagebücher von Olearius?

Der Untersuchungsausschuss kann unterdessen darauf hoffen, dass er auch die privaten Tagebücher von Olearius erhält, die bei einer Durchsuchung sichergestellt worden waren. Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben ihren Widerstand gegen die Herausgabe aufgegeben. Olearius selbst könnte sich aber noch dagegen wehren.

