Hamburger CDU mit Bundesparteitag zufrieden Stand: 10.09.2022 19:24 Uhr Die Delegierten der Hamburger CDU sind mit dem ersten Bundesparteitag unter dem neuen Parteichef Friedrich Merz zufrieden. Auf dem Parteitag wurde unter anderem eine Frauenquote beschlossen.

"Wir haben hervorragende Reden gehört von Friedrich Merz als Parteivorsitzenden. Wir haben den Schulterschluss geübt mit der CSU. Das ist schon eine großartige Leistung, so wenige Monate nach einer Bundestagswahl, dass wir wieder gut aufgestellt sind", sagte der Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries.

Gundelach: "Gutes Signal"

Das sieht auch die ehemalige Hamburger Senatorin Herlind Gundelach so. Die CDU habe gezeigt, dass sie wieder da sei: "Ich glaube, dass der Parteitag ein gutes Signal für die Leute vor Ort und für unsere zahlreichen Mandatsträger ist, dass es sich lohnt, in dem Sinne weiterzuarbeiten."

Ploß: "Weiter Druck auf Ampelkoalition machen"

Für den Hamburger Landeschef Christoph Ploß sind vor allem die Positionen zur Energiepolitik wichtig, die auf dem Parteitag beschlossen worden sind: "Klares Bekenntnis dazu, dass die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert werden sollen. Und deswegen werden wir als CDU in den nächsten Wochen auch weiter Druck auf die Ampelkoalition machen."

Der Antrag aus Hamburg, Vorgaben für gerechte Sprache zu verbieten, ist aus Zeitgründen nicht mehr auf dem Parteitag behandelt worden.

Hamburger CDU erkennt Frauenquote an

Am Freitag hatte die CDU auf dem Parteitag eine bundesweit gültige Frauenquote beschlossen. Ab dem kommenden Jahr muss zunächst ein Drittel der Vorstandsposten mit Frauen besetzt werden. Ploß, bislang Gegner der Frauenquote, erkannte das Ergebnis an und will es mittragen.

