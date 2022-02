Hamburg bekundet Solidarität mit der Ukraine Stand: 25.02.2022 20:28 Uhr Tausende Menschen haben am Freitag in Hamburg an der Friedensdemo ihre Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine bekundet. An der Elbphilharmonie und mehreren öffentlichen Gebäuden erstrahlt die ukrainische Flagge.

Am Freitag nach Einbruch der Dunkelheit wurde die Elbphilharmonie in blau-gelbes Licht getaucht. Ebenfalls in den Nationalfarben des von Russland überfallenen Landes leuchtete der Bahnsteig der U-Bahn-Station "HafenCity Universität", teilten Senat und Bürgerschaft mit. Bis Sonntag werde zudem die ukrainische Flagge über dem Eingang des Rathauses gehisst.

Die Elbphilharmonie werde auch in den kommenden Nächten die besondere Beleuchtung anschalten. "Damit sendet Hamburgs weltweit bekanntes Wahrzeichen eine klare Botschaft gegen Krieg und Gewalt", hieß es. Hamburg reihe sich damit ein die in Solidaritätsbekundungen vieler weiterer Städte in Deutschland und Europa. So wurden unter anderem schon das Brandenburger Tor in Berlin, der Eiffelturm in Paris und das Kolosseum in Rom in den Landesfarben der Ukraine erleuchtet.

Über 4.000 Teilnehmer bei "Solidarität mit der Ukraine"-Demo

Am Freitag fand mit "Solidarität mit der Ukraine" die bislang größte Demonstration gegen die Angriffe Russlands in Hamburg statt. Laut Polizeiangaben zogen mehr als 4.000 Demonstrantinnen und Demonstranten vom Hachmannplatz am Hauptbahnhof Richtung Rathausmarkt durch die Innenstadt. Am Hachmannplatz selbst versammelten sich am Freitagnachmittag zunächst rund 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Viele Anti-Putin-Plakate und Forderungen nach Sanktionen

Vor Ort waren viele Anti-Putin- und Friedensbanner zu erkennen. Ebeso zu sehen waren Plakate mit der Aufschrift "Heute Ukraine, morgen EU" oder "Lieber frieren als Gas von Putin". Auch gab es Hitler-Vergleiche mit dem russischen Präsidenten. "Stop this war criminal" stand auf einem Bild, das Wladimir Putin mit Seitenscheitel und Bürstenbart zeigte. Zwischen den Demonstrantinnen und Demonstranten wehten viele blau-gelbe Ukraine-Flaggen. Auch viele Menschen, die keine Freunde oder Verwandte in der Ukraine haben, zeigten sich solidarisch. Viele der Rednerinnen und Redner forderten harte Sanktionen aus dem Westen.

"Fridays for Future" sagte eigene Demonstration ab

Die Klimabewegung "Fridays for Future" hatte ihre für heute geplante Demonstration in Hamburg abgesagt und rief stattdessen dazu auf, sich am Nachmittag einer Friedenskundgebung am Hachmannplatz anzuschließen. "Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben wir uns entschieden, unsere Demo abzusagen. Stattdessen werden wir uns einer Friedensdemonstration anschließen", schrieben die Veranstalter auf Twitter.

Auch Jugendorganisationen und Parteien riefen zur Demo auf

Die Demonstration gegen den russischen Angriff wurde unter anderem von der ukrainischen Diaspora und weiteren Organisationen veranstaltet. Auch die Hamburger Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP riefen zu der Kundgebung auf. Parallel fanden auf der Ottenser Hauptstaße und vor dem russischen Konsulat am Feenteich zwei weitere Proteste statt.

Erste Ukraine-Flüchtlinge in Hamburg eingetroffen

Einen Tag nach dem Einmarsch der russischen Armee in der Ukraine sind die ersten Kriegsflüchtlinge in Hamburg eingetroffen. Die Zahl sei mit drei bis vier Flüchtlingen im Ankunftszentrum der Hansestadt noch sehr überschaubar, sagte am Freitagabend ein Sprecher der Innenbehörde der Deutschen Presse-Agentur. Man wisse aber, dass andere Ukrainer auch privat bereits in Hamburg untergekommen seien. Die Stadt hatte im Vorfeld einen Krisenstab eingerichtet, der die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen zugesichert hatte.

Demo und Mahnwache vor dem Konsulat

Bereits am Mittwoch und Donnerstag gab es Kundgebungen in Hamburg gegen den russischen Angriff. Vor dem Generalkonsulat der Russischen Föderation auf der Uhlenhorst demonstrierten mehrere Hundert Menschen für Frieden. In der Nacht zu Freitag gab es auch eine Mahnwache. Auch für das kommende Wochenende sind weitere Demonstrationen geplant.

Blumen vor dem ukrainischen Konsulat

Vor dem ukrainischen Generalkonsulat drückten Menschen ihre Anteilnahme aus. Auf der Treppe und am Geländer zum Eingang wurden Blumen niedergelegt.

