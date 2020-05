Stand: 18.05.2020 19:21 Uhr - NDR 90,3

Hamburg bekommt autoarme Innenstadt

SPD und Grüne in Hamburg haben sich bei ihren Koalitionsverhandlungen auf eine autoarme Innenstadt geeinigt. Am Jungfernstieg sollen künftig keine Autos mehr fahren dürfen, nur noch Busse. Das erklärten Anjes Tjarks (Grüne) und Dirk Kienscherf (SPD) am Montag nach der neunten Gesprächsrunde beider Parteien. In der Mönckebergstraße soll der Busverkehr schrittweise reduziert werden und auf die Steinstraße verlegt werden. Ein vorübergehender Modellversuch soll folgen, in dem die Mönckebergstraße komplett zur Fußgängerzone wird. Auch das Passagenviertel soll autofrei werden, lediglich der Zugang zu den Parkhäusern bestehen bleiben.

Kienscherf: Jungfernstieg vom Individualverkehr befreien

Kienscherf erklärte: "Es ist das Ziel des Bürgermeisters, den Jungfernstieg vom individualisierten Verkehr zu befreien". Das gelte auch für die Bergstraße. Busse sollten an beiden Orten weiterhin fahren. Detailfragen zur Veränderung des Jungfernstiegs sollten mit den Grundeigentümern geklärt werden. "Es ist jetzt eine Frage von Pragmatismus und Planung".

Mehr Platz für Fußverkehr und Gastronomie

Alle in der Innenstadt wollten, dass diese aufgewertet werde, weiter erreichbar bleibe und dass gemeinsam mit allen in der Stadt daran gearbeitet werden, so Kienscherf. Zum Passagenviertel sagte er, hier solle "mehr Platz für Fußverkehr und Gastronomie" entstehen. "Das ist für den gesamten Bereich der City von großer Bedeutung."

Tjarks spricht von substantiellen Veränderungen

Tjarks erklärte: "Die Innenstadt wird sich substantiell verändern." Er sprach von einer "lebendigen und autoarmen Innenstadt". Zu der Verhandlungen erklärte er: "Es macht keinen Sinn, am grünen Tisch alles straßenscharf zu diskutieren. Wir wollen die Leute mitnehmen und dafür begeistern. Wir wollen auch, dass die Menschen und die Geschäftsleute dafür sind."

Beim Verhandlungstag am Montag sollte es allgemein um das Thema Stadtentwicklung gehen, nun stand das Thema Innenstadt im Vordergrund. Bereits am Sonntag hatten SPD und Grüne über die Verkehrspolitik verhandelt.

Mittwoch wird's auch heikel

Die Vertreter beider Seiten hatten am Sonntag im Bezug auf die Innenstadt zunächst noch keine Einigung erzielt, ebenso wenig wie beim strittigen Projekt der Autobahn A26-Ost, die im Süden Hamburgs eine Verbindung zwischen der A1 und der A7 schaffen soll.

Dieses Vorhaben soll wie die Flughafen-Entwicklung beim Thema Wirtschaft zur Sprache kommen, das nach Angaben einer Grünen-Sprecherin möglicherweise am Mittwoch behandelt wird.

Verhandlungen sollen bis Ende Juni abgeschlossen sein

Beide Parteien wollen die Regierungsbildung noch vor der Sommerpause der Bürgerschaft abschließen. SPD und Grüne bilden in der Hansestadt seit 2015 eine gemeinsame Regierung. Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln.

