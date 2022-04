Hamburg bekommt 160 Millionen Euro für Elektrobusse vom Bund

Stand: 01.04.2022 11:46 Uhr

Der Bund unterstützt den Ausbau der emissionsfreien Mobilität in Hamburg: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) übergab am Freitag den Förderbescheid in Höhe von 160 Millionen Euro vor dem Rathaus an die Hamburger Hochbahn und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH).