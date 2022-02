Hamburg-Wilhelmsburg: Sanierung des Museums Elbinsel dauert weiter an

Wilhelmsburg: Sanierung des Museums Elbinsel dauert weiter an Stand: 14.02.2022 17:16 Uhr Am 16. Februar, jährt sich Hamburgs schwere Sturmflut von 1962 zum 60. Mal. Die geplante neue Flutausstellung im Museum Elbinsel Wilhelmsburg ist dann noch nicht eröffnet, weil sich die anstehende Sanierung immer wieder verzögert hat.

Erste Baumaßnahmen soll es "noch in diesem Jahr" geben heißt es aus der Finanzbehörde. Spätestens 2026 solle das Museum als zentraler Gedenkort für die Opfer der Flutkatastrophe wieder eröffnet werden. Damit dauert es bis zur Eröffnung jedoch viel länger als ursprünglich geplant.

Museum seit zwei Jahren geschlossen

Zwar ist das Museum bereits seit zwei Jahren geschlossen, jedoch wurde in dieser Zeit lediglich ein Bauschild aufgestellt - weiter ist nichts passiert. Eine zunächst zugesagte Förderung durch den Bund habe sich zerschlagen, erklären Finanzbehörde und der Bezirk Mitte und begründen damit die Verzögerungen.

Dauerausstellung sowie ein Gedenkort zur Flutkatastrophe

Die Kosten für die Sanierung des ehemaligen Amthauses werden nun auf 5,9 Millionen Euro veranschlagt. Zu Beginn der Planung war noch von fast 10 Millionen Euro die Rede gewesen. Ziel ist ein modernes Museum mit neuer Medientechnik und sanierter Ausstellungsfläche in dem bis dahin denkmalgerecht instandgesetzten historischen Gebäude. Zentraler Bestandteil des Museums mit Café sind dann eine Dauerausstellung sowie ein Gedenkort zur Flutkatastrophe.

Viele Wilhemsburger bei Sturmflut ums Leben gekommen

Bei der verheerenden Sturmflut am 16. Februar vor 60 Jahren waren in Hamburg mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten von ihnen in Wilhelmsburg. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) zufolge zeige der Jahrestag, wie prägend solche Ereignisse für eine Gesellschaft seien. "Es ist gut, dass sich das Museum Elbinsel auch mit diesem Thema beschäftigen will. Aus dem Stadtteil heraus wird so Geschichte lebendig gehalten, um den Blick für die Zukunft zu schärfen", sagte Brosda.

Kritik von der CDU Bürgerschaftsfraktion

Kritik kommt von der CDU Bürgerschaftsfraktion: Jede andere Stadt hätte schon zu früheren Jahrestagen einen bedeutenden Ort der Dokumentation und Erinnerung geschaffen. In der geplanten neuen Flutausstellung soll auch das so genannte akustische Denkmal von NDR 90,3 und Hamburg Journal zu hören sein. Hamburgerinnen und Hamburger hatten dafür zum 55. Jahrestag der Flut die Namen der Verstorbenen gesprochen.

