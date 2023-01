Hamburg: Vier katholische Schulen werden im Sommer geschlossen Stand: 05.01.2023 17:31 Uhr Es war bereits angekündigt worden, jetzt rückt der Zeitpunkt näher: In diesem Jahr werden vier weitere der aktuell noch 20 katholischen Schulen in Hamburg endgültig geschlossen.

Ein Sprecher der Abteilung Schulen und Hochschule des Erzbistums Hamburg bestätigte am Mittwoch, dass folgende Schulen zu Beginn der Sommerferien den Betrieb einstellen: Die Katholische Schule Altona, die Domschule Sankt Marien (St. Georg), die Katholische Schule Neugraben und die Franz-von-Assisi-Schule (Barmbek-Nord).

Niels-Stensen-Gymnasium folgt 2025

2021 hatte bereits die Katholische Schule Sankt Marien Eulenstraße ihre Tore geschlossen. 2025 soll das Niels-Stensen-Gymnasium (Harburg) folgen.

Insgesamt sechs Standorte werden aufgegeben

Das Erzbistum hatte Anfang 2018 angekündigt, wegen seiner prekären Finanzlage bis zu 8 seiner damals noch 21 Schulen in der Hansestadt zu schließen. Nach Protesten und der Zusage von Sponsorengeldern wurde entschieden, nur sechs Standorte aufzugeben. Die betroffenen Schulen nehmen seither keine Neuanmeldungen mehr an, allerdings dürfen die verbliebenen Schülerinnen und Schüler noch ihre Abschlüsse machen.

6.500 Schülerinnen und Schüler an katholischen Schulen

An den 15 Standorten, die bestehen bleiben, will die Diözese bis 2027 mehr als 130 Millionen Euro investieren. Das Erzbistum ist weiterhin der größte private Schulträger in Hamburg. Aktuell besuchen nach Angaben der Diözese rund 6.500 Jungen und Mädchen eine der katholischen Schulen in der Hansestadt.

