Hamburg ist Stau-Hauptstadt in Deutschland Stand: 09.02.2022 06:14 Uhr Hamburg ist neben Wiesbaden die Stadt in Deutschland, bei der der motorisierte Straßenverkehr am längsten im Stau steht. Das ist das Ergebnis des "TomTom Traffic Index" für 2021, für den die Daten aus 27 deutschen Städten ausgewertet wurden.

Wer sich in Hamburg mit Pkw, Lkw oder Motorrad fortbewegt, braucht im Schnitt 31 Prozent länger als es unter Idealbedingungen nötig wäre. Damit nimmt Hamburg bundesweit einen Spitzenplatz ein: "In Hamburg verbringen die Autofahrer im bundesdeutschen Vergleich die meiste Zeit im Stau und Verkehr", sagt Oliver Kannenberg, Verkehrsexperte bei TomTom. Auch in Wiesbaden liegt der Staufaktor wie in Hamburg bei 31 Prozent, in Berlin sind es 30 Prozent. In Städten wie Leipzig, Frankfurt am Main und Hannover fließt der Verkehr besser, hier liegt die Verzögerung bei 23, 20 und 20 Prozent.

AUDIO: Hamburg ist Stau-Stadt Nr. 1 (1 Min)

Auswertung für 27 deutsche Städte

Der Navigationsgerätehersteller TomTom wertet weltweit in anonymisierter Form die Bewegungsdaten von 600 Millionen Nutzerinnen und Nutzern aus, in Deutschland sind das etwa 20 Prozent der Teilnehmenden am motorisierten Straßenverkehr. Der Report für das Jahr 2021 ist die elfte Auswertung dieser Art. Für Deutschland wurden Daten aus 27 Städten ausgewertet, weltweit waren es 404 Städte.

Hamburg: Freitags ab 14 Uhr besonders dicht

An welchen Tagen in der Woche sind die Verzögerungen besonders hoch? Die Auswertung ergibt auch dazu ein detailliertes Bild. So war 2021 der frühe Freitagnachmittag ab 14 Uhr der Zeitpunkt mit dem größten Zeitverlust beim Zurücklegen der Strecke. 59 Prozent zusätzliche Zeit waren hier im Durchschnitt einzuplanen. Der Tag mit der stärksten Zeitverzögerung durch Stau war in Hamburg im Jahr 2021 der 25. Mai, der erste Arbeitstag nach Pfingsten. An dem Tag betrug die Zeitverzögerung in Hamburg 61 Prozent, war also fast doppelt so hoch wie an normalen Tagen.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat im Jahr 2021 einen großen Einfluss auf den Straßenverkehr in Hamburg gehabt. Viele Menschen haben in den ersten Monaten des Jahres im Lockdown verstärkt im Homeoffice gearbeitet. Das kann man auch an den Zahlen aus dem TomTom-Index ablesen, wenn man Daten aus den Jahren 2019 und 2021 miteinander vergleicht. Zwischen 2019 und 2021 sank das Stau-Level von 34 auf 31 Prozent.

Veränderungen nicht nachhaltig

So sieht man an den Verlaufskurven der Staubelastung im Februar 2021, dass die Zeitverzögerungen geringer ausfielen als im Februar des Vor-Corona-Jahrs 2019. Beim Vergleich der Monate Juni und Dezember ist hingegen zu beobachten, dass sich die Kurven wieder angleichen. Naheliegend ist, dass wieder mehr Menschen auf das Auto umgestiegen sind. Oliver Kannenberg: "Eigentlich würde man erwarten, dass der Verkehr durch Homeoffice, Kurzarbeit sowie die Nutzung des Fahrrads in der Pandemie deutlich zurückgegangen ist. Allerdings deuten die Zahlen von TomTom darauf hin, dass diese positiven Einflussfaktoren von anderen überlagert werden. Mögliche Erklärung wäre, dass die Menschen den öffentlichen Nahverkehr meiden".

In Hamburg meistens Kurzfahrten

In Hamburg werden meistens nur relativ kurze Fahrten zurückgelegt. Eine Analyse der innerstädtischen Fahrten in Hamburg für das Jahr 2021 ergibt: In der Hauptverkehrszeit an Werktagen (6 Uhr bis 9 Uhr) werden bei rund der Hälfte aller Fahrten nicht mehr als 5 Kilometer zurückgelegt. Das passt zum massiven Rückgang der Nutzung von U-Bahn und Bussen in Hamburg während der Corona-Pandemie.

Pendler brauchten 2021 etwas weniger Zeit

Die meisten Pendlerinnen und Pendler kamen 2021 aus den Landkreisen Pinneberg, Harburg und Stormarn nach Hamburg. Die meisten Fahrten waren zwischen 15 und 25 Kilometern lang. Die Pendlerinnen und Pendler benötigten im Schnitt 20 bis 30 Minuten, vor der Pandemie waren es noch 25 bis 35 Minuten.

