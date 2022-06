Hamburg: Halbmarathon und Harley Days sorgten für Sperrungen Stand: 26.06.2022 18:54 Uhr Wegen des Halbmarathons und der Harley Days behinderten am Sonntag zahlreiche Straßensperrungen den Verkehr in Hamburg - besonders in Altona, rund um die Alster und im Hafengebiet.

Mehr als 4.000 Bikerinnen und Biker waren bei der traditionellen Abschlussfahrt der Harley Days unterwegs. Die Strecke der Parade führte vom Großmarkt zu den Elbbrücken, dann durch den Hafen zur Köhlbrandbrücke, aber nicht rauf, denn die Brücke ist wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Stattdessen ging es über Freihafenelbbrücke, Hafencity und Speicherstadt zu den Landungsbrücken, dann über die Reeperbahn und die Willy-Brandt-Straße zurück zum Großmarkt. Auch hier wurden die Straßen wieder freigegeben, als die letzten Maschinen durch Hamburg gefahren waren.

Sperrungen wegen Halbmarathon am Sonntagvormittag

Die im Rahmen des Halbmarathons am Sonntagvormittag gesperrten Straßen waren am Nachmittag wieder frei, da hinter den letzten Läuferinnen und Läufern jeweils die Sperrung aufgehoben wurde. Die 21,1 Kilometer lange Strecke führte vom Start an der U-Bahn-Station St. Pauli über die Reeperbahn und die Königstraße bis zum Hohenzollernring. Dann weiter über die Elbchaussee, die St. Pauli Hafenstraße bis zum Hauptbahnhof. Dann ging es über den Gorch-Fock-Wall, einmal rund um die Außenalster bis Planten un Blomen. Der Zieleinlauf war bei den Messehallen.

