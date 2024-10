Stand: 29.10.2024 20:25 Uhr "Hamburg Express": Neues Hapag-Lloyd-Flagschiff wird bald getauft

Sie ist das neue Flaggschiff der Reederei Hapag-Lloyd: In der Nacht zum Dienstag ist die "Hamburg Express" in den Hamburger Hafen eingefahren. Sie ist 400 Meter lang und hat Platz für fast 24.000 Container. Es ist schon das zehnte Schiff mit diesem Traditionsnamen, die erste "Hamburg Express" lief 1899 vom Stapel. Eines Tages soll sie auch klimaneutrales E-Methanol tanken können. In knapp einer Woche wird die "Hamburg Express" getauft, Taufpatin ist Eva-Maria Tschentscher.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.10.2024 | 19:30 Uhr