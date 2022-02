Hamburg: Ernennungsurkunde für neuen Uni-Präsidenten Heekeren Stand: 15.02.2022 16:13 Uhr Die Universität Hamburg hat mit Hauke Heekeren einen neuen Präsidenten. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) überreichte ihm am Dienstag die offizielle Ernennungsurkunde im Hamburger Rathaus.

Der Arzt und Hochschulmanager Heekeren ist bereits im vergangenen Jahr vom Akademischen Senat und vom Hochschulrat der Universität Hamburg gewählt worden. Mit dem Erhalt der Ernennungsurkunde im Rathaus hat der 51-Jährige nun die letzte Hürde für das Präsidentenamt genommen. Seinen Dienst wird er Anfang März antreten.

Nachhaltigkeit im Fokus

Heekeren sagte nach der Überreichung der Ernennungsurkunde im Rathaus, sein Führungsverständnis sei dialogorientiert. Er setze auf die Teilhabe von Studierenden und Beschäftigten der Universität Hamburg - und zwar "auf Augenhöhe und mit viel Respekt". Thematisch habe er unter anderem die weitere Digitalisierung und die Nachhaltigkeit der Hochschule etwa in Form eines Klimaschutzplans auf der Agenda. Zudem hoffe er, dass das Sommersemester wieder voll in Präsenz ablaufe, so der neue Präsident.

Fegebank: "Viele innovative Ideen"

Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) betonte: "Hauke Heekeren hat sich nicht nur einen Namen in den Forschungsfeldern der biologischen Psychologie und der kognitiven Neurowissenschaft gemacht, sondern als zuständiger Vizepräsident für den Bereich der Lehre an der Freien Universität Berlin bewiesen, wie viele innovative Ideen er an den Campus und die Hörsäle gebracht hat." Sie freue sich außerordentlich, dass er nach Hamburg komme. Sie erhoffe sich nun vor allem viele weitere wichtige Impulse für den Transferbereich und in der Digitalisierung.

Heekeren promovierte "summa cum laude"

Heekeren - geboren im nordrhein-westfälischen Herford - hat seit 2009 eine Professur mit dem Schwerpunkt Biologische Psychologie und Kognitive Neurowissenschaft inne. Seit 2018 ist er zudem als Vizepräsident der Hochschule in Berlin für die Bereiche Studium und Lehre zuständig. Sein Medizinstudium absolvierte er nach FU-Angaben in Münster, München, Essen und an der Humboldt-Universität zu Berlin, wo er mit der Bestnote "summa cum laude" promovierte.

Lenzen geht nach zwölf Jahren in den Ruhestand

Der bisherige Uni-Präsident Dieter Lenzen tritt Ende Februar nach zwölf Jahren im Amt in den Ruhestand. Er war 2010 ebenfalls von der Freien Universität Berlin nach Hamburg gekommen. Als größter Erfolg des Erziehungswissenschaftlers gilt die Ernennung der Hochschule zur "Exzellenzuniversität" im Jahr 2019.

