Hamburg-Bergedorf: Mann in Einfahrt von Pkw überrollt

Stand: 15.01.2023 12:44 Uhr

In Hamburg-Bergedorf ist am späten Sonnabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Der 41-Jährige lag offenbar in einer Einfahrt in der Straße Fockenweide am Boden.