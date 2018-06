Stand: 04.06.2018 06:53 Uhr

Hamburg Airport: Flugbetrieb läuft wieder an

Einen Tag nach dem großen Stromausfall hat der Hamburger Flughafen seinen Betrieb am Montagmorgen wieder aufgenommen. Um kurz nach 6.30 Uhr sei eine erste Maschine aus Antalya in Fuhlsbüttel gelandet, teilte der Airport mit. Die Wiederaufnahme des Betriebs verlief insgesamt aber schleppend: Die ersten fünf Flüge, die den Flughafen verlassen sollten, wurden alle gestrichen. An den Check-in-Schaltern in den Terminals bildeten sich wieder lange Schlangen.

Flughafen nimmt den Flugbetrieb wieder auf NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.06.2018 06:00 Uhr Der Strom ist wieder da, aber auch am Montag gibt es Ausfälle und Verspätungen: Flughafensprecherin Katja Bromm im Gespräch mit Anna Rüter von NDR 90,3.







"Mit Glück" am Dienstag wieder Normalbetrieb

Auch heute werde es aber zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen, sagte Flughafensprecherin Katja Bromm am Morgen im Gespräch mit NDR 90,3. Es werde den Tag über einige Verspätungen geben. "Mit Glück" könnte man ab Dienstag wieder in den Normalbetrieb übergehen. Für Montag seien 214 Ankünfte und 214 Abflüge geplant. Zehn ankommende Flüge sowie 22 Abflüge seien gestrichen worden. Informationen über Flugausfälle veröffentlicht der Airport auf seiner Homepage. Passagiere, die von Flugausfällen am Sonntag betroffen waren oder für Montag einen Flug ab Hamburg gebucht haben, wurden gebeten, sich noch vor der Anreise zum Airport mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen.

30.000 Fluggäste betroffen

Laut der Flughafen-Sprecherin waren insgesamt rund 30.000 Fluggäste von den Ausfällen betroffen. Rund 150 Menschen verbrachten nach Angaben des Airports die Nacht auf aufgestellten Feldbetten.

Ursache für Kurzschluss noch nicht bekannt

Mit Hochdruck hatten Experten seit Sonntag daran gearbeitet, die Ursache für den Kurzschluss in der Hauptstromversorgung herauszufinden und zu beheben. Erklärungen dafür, warum der Flughafen so massiv getroffen wurde, wurden bisher nicht bekannt. Ein Team von 15 Leuten arbeite an den elektrischen Anlagen, hatte Flughafenchef Michael Eggenschwiler im Gespräch mit den NDR Fernsehen am Sonntagabend gesagt.

Flughafen verweist bei Entschädigungen an Airlines

Zur Frage von Entschädigungen erklärte Flughafen-Sprecherin Bromm: "Den Fluggästen empfehlen wir, sich auf jeden Fall an die Fluggesellschaften zu wenden. Denn die Fluggäste haben mit der Fluggesellschaft den Vertrag. Ob ein Flug ausfällt, ob man umgebucht wird, das entscheidet immer die Fluggesellschaft."

Von den rund 200 geplanten Starts und Landungen hätten am Sonntag nur 60 Flüge stattgefunden.Der Airport in Hamburg ist mit mehr als 17 Millionen Passagieren pro Jahr nach Angaben des Flughafenbetreibers der fünftgrößte in Deutschland.

