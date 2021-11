Hafenbetreiber streben Zusammenarbeit im Containergeschäft an Stand: 11.11.2021 15:02 Uhr Seit Jahrhunderten sind der Hamburger und der Bremer Hafen Konkurrenten - in Zukunft könnten sie an einem Strang ziehen. Die großen Hafenbetreiber verhandeln seit anderthalb Jahren über eine Kooperation und sind nun auf der Zielgeraden.

Schon in wenigen Wochen soll es erste Unterschriften geben. Bei gutem Willen aller Beteiligten könne man noch in diesem Jahr einen ersten Vertrag schließen, sagt die Chefin des Hamburger Hafenbetreibers HHLA, Angela Titzrath. Danach aber geht es an die Details: Die HHLA, der Bremer Hafenbetreiber BLG und das private Unternehmen Eurokai müssten sich gegenseitig in die Bücher schauen lassen. Und zwar auch, um festzulegen, wer künftig bei einem gemeinsamen Hafenunternehmen wie viel zu sagen hat.

Terminals in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven

Laut Titzrath geht es um insgesamt acht große Hafenterminals in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven, die zusammengelegt werden sollen. Nach einem externen Gutachten könnten die norddeutschen Häfen so zur Nummer eins in Europa werden.

Die HHLA rechnet in diesem Jahr mit einem deutlichen Plus bei Umsatz und Gewinn - trotz der Probleme im weltweiten Containertransport. Laut Titzrath fahren die meisten Schiffe derzeit zwei bis drei Wochen hinter ihrem Fahrplan hinterher.

