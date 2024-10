Stand: 11.10.2024 08:07 Uhr Grund- und Stadtteilschule in Dulsberg ist Eliteschule des Jahres

Die Schule Alter Teichweg in Hamburg-Dulsberg ist vom Deutschen Olympischen Sportbund zur Eliteschule des Sports ausgezeichnet worden. Neben dem Titel und einer Urkunde gab es am Donnerstagabend eine Prämie in Höhe von 10.000 Euro, um den Sportnachwuchs künftig noch besser fördern zu können. Gleichzeitig wurden auch die Hamburger Sporttalente des Jahres geehrt. Ausgezeichnet wurden der Junioren-Weltmeister im Freiwasser-Schwimmen Jonas Lieschke und Deutschlands beste Weitspringerin unter 18 Jahren Lena Anochilli. Bei den Teams ging der Preis an die U14 des HTHC.

