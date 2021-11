Grote kündigt Ausweitung von 2G im Hamburger Sport an Stand: 13.11.2021 14:55 Uhr Hamburgs Sportsenator Andy Grote (SPD) hat weitere Einschränkungen für ungeimpfte Breitensportler und Breitensportlerinnen in der Hansestadt angekündigt. Einen neuen kompletten Corona-Lockdown für Sportvereine soll es nicht geben.

Jeder könne sich frei entscheiden, ob er sich gegen Corona impfen lasse, sagte Grote auf der Mitgliederversammlung des Hamburger Sportbunds am Sonnabend. Wer sich gegen eine Impfung entscheide, verhalte sich aber unsolidarisch. Laut Grote tragen Ungeimpfte wesentlich dazu bei, dass sich die Pandemie verlängert und das Gesundheitssystem bis an die Grenze belastet wird.

2G soll ausgeweitet werden

Deshalb werde es im Sport weitere Einschränkungen geben. Überall dort, wo große Menschenmengen zusammentreffen, sollen absehbar nur noch Geimpfte und Genesene Zugang erhalten - eine Maßnahme, die Grote als legitim und erforderlich bezeichnete. "Wenn sich die negative Entwicklung bei den Infektionen und bei den Folgen fürs Gesundheitswesen fortsetzt, dann werden wir die Ungeimpften zusätzlich über das, was wir heute schon haben, hinaus einschränken müssen in ihrem Zugang zu den Orten, wo Menschen aufeinandertreffen. Und dazu gehört auch der Sport."

AUDIO: Hamburgs Sportler müssen sich auf mehr 2G einstellen (1 Min) Hamburgs Sportler müssen sich auf mehr 2G einstellen (1 Min)

Hamburg stehe mit einer Impfquote von 73 Prozent zwar bundesweit gut da. Durch die hoffentlich letzte Phase der Pandemie werde die Stadt aber nur mit 2G-Regel kommen und "mit Impfen, Impfen, Impfen". Die Sportvereine der Stadt rief der Senator deshalb zu weiteren Impfangeboten in ihren Sportanlagen auf.

Senat berät kommende Woche über konkrete Maßnahmen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte bereits am Freitag in einem Interview mit dem Hamburg Journal angekündigt, dass der Senat in der kommenden Woche eine Ausweitung des 2G-Modells erörtern wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.11.2021 | 14:00 Uhr