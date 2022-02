Großeinsatz der Polizei an einer Hamburger Schule Stand: 01.02.2022 18:42 Uhr Die Hamburger Polizei ist am Dienstag stundenlang mit einem Großaufgebot an der Otto-Hahn Schule in Jenfeld gewesen. Ein Zeuge hatte einen bewaffneten Jugendlichen gemeldet. Nach vier Stunden konnte die Polizei Entwarnung geben.

Bei der Durchsuchung des weitläufigen Geländes mit seinen sieben Gebäuden sei vorerst keine Waffe gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am späten Nachmittag. Die Gebäude würden aber erneut durchsucht, wenn die Schüler und Schülerinnen sie verlassen hätten. Die Suche nach dem mutmaßlich bewaffneten Jugendlichen dauert aber an.

Konkrete Aussagen eines Augenzeugen

Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt. Ein Jugendlicher, etwa 18 Jahre alt oder etwas jünger, habe Dienstagmittag beim Überqueren der Jenfelder Allee eine Schusswaffe aus seinem Rucksack gezogen und vermutlich durchgeladen. Dann habe er die Waffe in die Hosentasche gesteckt und sei zusammen mit einem etwa gleichaltrigen Jugendlichen auf das Gelände der Otto-Hahn-Schule gegangen. "Der Zeuge hat sehr klare Angaben gemacht, er wirkte sehr glaubwürdig", so die Polizeisprecherin. Die Polizei sei darum von einer Bedrohungslage ausgegangen.

Großaufgebot der Polizei

Die Polizei reagierte mit einem Großaufgebot. Mindestens 50 Polizeifahrzeuge, außerdem Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Auch schwer bewaffnete Spezialeinsatzkommandos rückten an, außerdem kreiste ein Polizeihubschrauber über der Schule.

Insgesamt 1.500 Schüler besuchen die Schule

Insgesamt gibt es in der Otto-Hahn-Schule 53 Klassen, knapp 1.500 Schülerinnen und Schülern besuchen sie. Die Kinder und Jugendlichen schlossen sich - so sehen es die Regeln bei einem Amokalarm vor - zusammen mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen ein. Das Schulgelände wurde weiträumig abgeriegelt. Kurz darauf twitterte die Polizei, dass nicht klar sei, ob der beobachtete Bewaffnete das Gebäude tatsächlich betreten habe oder nur in Richtung des Schulgebäudes und dann vielleicht an der Schule vorbeigegangen sei.

Schülerinnen und Schüler dürfen zu ihren Eltern

Eltern, die bei der Schule eintrafen, wurden von der Polizei gebeten, sich an einer eingerichteten Sammelstelle zu treffen. Dort wurden sie mit aktuellen Informationen versorgt. Nach der Entwarnung durch die Polizei wurden die Schülerinnen und Schüler dort zu ihren Eltern gelassen. Länger bleiben mussten die Schüler, auf die die Beschreibung des Zeugen zutreffen könnte. Sie wurden von der Kriminalpolizei gesichtet und teilweise fotografiert, um dem Zeugen Bilder vorlegen zu können.

