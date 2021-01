Großbrand in Wilhelmsburg: Löscharbeiten dauern an Stand: 14.01.2021 11:51 Uhr Großeinsatz für die Hamburger Feuerwehr in einem Industriegebiet im Stenzelring in Wilhelmsburg: Eine rund 40 mal 60 Meter große Lagerhalle ist dort am Mittwoch abgebrannt, dabei bildete sich eine große Rauchwolke. Die Löscharbeiten dauerten auch am Donnerstag noch an.

In dem Gebäude der Heinrich Brüning GmbH lagerten vor allem Verpackungsmaterial, Trockenfrüchte und Nüsse, wie der Geschäftsführer dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen sagte. Etwa 24 Stunden lang wurden Anwohner angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Donnerstagmorgen seien die südlichen Stadtteile Hamburgs zwar weiterhin von der Rauchentwicklung betroffen gewesen - allerdings in deutlich geringerem Ausmaß, sagte ein Sprecher.

Immer noch 90 Einsatzkräfte vor Ort

Auch am Donnerstagmorgen war laut Feuerwehr noch kein Ende bei den Löscharbeiten in Sicht. Insgesamt seien 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, der Berufsfeuerwehr sowie des Technischen Hilfswerks vor Ort. Bereits am Mittwoch hatten bis zu 150 Feuerwehrleute stundenlang gegen die Flammen gekämpft.

Innensenator Andy Grote (SPD) dankte den Einsatzkräften per Twitter für deren "nervenzehrenden und kraftraubenden Einsatz". Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.01.2021 | 19:00 Uhr