Ganztagsförderung für Grundschüler: Hamburg bundesweit vorn Stand: 05.07.2022 06:42 Uhr Bei der Ganztagsförderung für Grundschülerinnen und -schüler steht Hamburg im Bundesvergleich gut da. Das geht aus dem "Fachkräfte-Radar für KiTa und Grundschule 2022" der Bertelsmann Stiftung hervor.

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung für Kinder im Grundschulalter wird demnach in Hamburg bereits umgesetzt. Der Untersuchung zufolge stehen genügend Fachkräfte zur Verfügung, damit jedes Kind einen Platz erhalten kann. Auch bis Ende des Jahrzehnts ermöglicht es die Personalausstattung, jedem Kind einen Platz mit einer Förderung von 40 Wochenstunden anzubieten.

97 Prozent der Grundschüler in Hamburg nutzen Ganztagsangebot

Ab August 2029 hat jedes Grundschulkind in Deutschland einen Anspruch auf ganztägige Betreuung. In Hamburg nutzen 97 Prozent der Kinder im Grundschulalter ein Ganztagsangebot. Dies ist laut der Studie die höchste Teilhabequote bundesweit. Hamburg liegt damit sowohl über dem gesamtdeutschen Schnitt von 54 Prozent als auch über dem Schnitt der ostdeutschen Bundesländer von 86 Prozent. Auch die Personalausstattung ist in Hamburg besser als im Schnitt der westdeutschen Bundesländer. Die Relation einer Lehrkraft zu Schülern liegt in Westdeutschland bei 1 zu 14,7 und in Hamburg bei 1 zu 13,3.

"Hamburg ist für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung von Grundschulkindern gut aufgestellt", sagte Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung. Nach der Prognose stehen zudem noch fast 1.000 Fachkräfte zusätzlich zur Verfügung, mit denen die Personalschlüssel im Kita-Bereich verbessert werden könnten. Denn hier fehlten bis 2030 knapp 2.000 Fachkräfte, um die Personalschlüssel kindgerecht zu gestalten.

