Feuer in der Weihnachtsnacht: Haus unbewohnbar Stand: 25.12.2022 14:16 Uhr In der Nacht zu Sonntag und am Morgen darauf ist die Feuerwehr zu mehreren Bränden im Hamburger Stadtgebiet ausgerückt.

In einem fünfstöckigen Hochhaus in der Veddeler Brückenstraße brannte es aus noch ungeklärter Ursache zunächst im Treppenhaus. Um kurz vor drei Uhr war die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen vor Ort. Ein Bewohner erlitt schwere Verbrennungen an Armen und Beinen und kam auch unter Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. 16 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus zum Teil über Leitern über die Fenster verlassen. Sie seien nun bis auf Weiteres anderweitig untergebracht, sagte ein Polizeisprecher. Das Gebäude gilt als nicht mehr bewohnbar.

Lurup: Feuer in zehnstöckigem Gebäude

Noch am späten Heiligabend hatte es in einem zehnstöckigen Hochhaus im Luruper Lüdersring gebrannt. Ursache war offenbar ein Tannenbaum, der Feuer gefangen hatte. Die Einsatzkräfte retteten mehrere Menschen mit Fluchthauben aus dem Gebäude. Eine Person wurde leicht verletzt.

Feuer auch in Wohldorf-Ohlstedt

Bei einem weiteren Brand war die Feuerwehr am Morgen in der Straße Dorfgrund in Wohldorf-Ohlstedt im Einsatz. Dort hatte die Terrassen-Konstruktion eines Einzelhauses Feuer gefangen. Verletzt wurde aber niemand. Die Bewohnerin des Hauses war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 25.12.2022 | 15:00 Uhr