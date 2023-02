Feuerwehr findet Leiche bei Wohnungsbrand in Eimsbüttel Stand: 01.02.2023 12:04 Uhr In Hamburg-Eimsbüttel haben Einsatzkräfte bei einem Wohnungsbrand am Mittwoch eine Leiche gefunden. Wie der Mann zu Tode kam, ist noch unklar.

Das Feuer war in einer Erdgeschosswohnung in zweiter Reihe der Vereinsstraße ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Wohnung schon komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. In der Wohnung fanden Feuerwehrleute den leblosen Körper eines Mannes.

Er wies laut Feuerwehr eindeutige Todeszeichen auf. Der Mann soll offenbar in der Wohnung gelebt haben. Ob er durch das Feuer starb, ist noch nicht abschließend geklärt. Das versucht die Polizei nun herauszufinden.

Mann aus weiterer Wohnung gerettet

Die Feuerwehr konnte außerdem einen weiteren Mann aus einer anderen Wohnung des Mehrfamilienhauses retten. Nach den Löscharbeiten öffneten die Rettungskräfte alle Fenster und Türen des Gebäudes, um es zu belüften. Wie das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Ein Anrufer hatte der Feuerwehr erzählt, es habe einen lauten Knall gegeben. Die Polizei ermittelt.

