Stand: 13.02.2024 19:30 Uhr Fahndung nach Unfallfahrer

Die Hamburger Polizei fahndet nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines SUV, der oder die am Montagnachmittag an der Randowstraße in Lurup eine Mutter mit ihrem Kleinkind angefahren hat. Laut Polizei passierte das, als Mutter und Kind die Straße überqueren wollten. Beide stürzten und verletzten sich leicht. Der Autofahrer oder die Autofahrerin flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

