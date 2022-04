FC St. Pauli macht Rostocker Polizei schwere Vorwürfe Stand: 06.04.2022 19:41 Uhr Nach dem Auswärtsspiel des FC St. Pauli in Rostock war es zu einem umstrittenen Polizeieinsatz gekommen. Nach den Fans des Hamburger Clubs wirft nun auch die Vereinsführung der Rostocker Polizei Versagen und Gewalttätigkeit vor.

Rund um das Spiel in Rostock sollen die Beamten und Beamtinnen bewusst die gesundheitliche Gefährdung von St.-Pauli-Fans in Kauf genommen haben: "Der Umgang mit unseren Fans war absolut inakzeptabel und verantwortungslos", heißt es in einer Stellungnahme des FC St. Pauli. "Wir sprechen von einem Organisationsversagen auf ganzer Linie."

AUDIO: St. Paulis Stellungsnahme zum Polizeiverhalten in Rostock (1 Min) St. Paulis Stellungsnahme zum Polizeiverhalten in Rostock (1 Min)

"Willkürlich und gewalttätig"

Bereits in der Halbzeitpause des Spiels seien Hamburger Stadionbesucher und -besucherinnen von Rostocker Fans minutenlang mit Pyrotechnik und Farbkartons beworfen worden. Die danebenstehende Polizei habe zunächst nicht eingegriffen und sei anschließend willkürlich und gewalttätig gegen die St. Pauli-Anhänger vorgegangen.

Videos 3 Min Hansa Rostock stürzt St. Pauli vom Zweitliga-Thron Die Mecklenburger setzten sich am Sonnabend gegen den bisherigen Tabellenführer mit 1:0 durch. 3 Min

Rostocker Polizei prüft noch

Den Angriff der Beamten und Beamtinnen mit Wasserwerfer, Reizgas und Schlagstöcken nach dem Spiel gegen eingekesselte Hamburger Fans bezeichnet St. Pauli als Polizeigewalt. Von der Rostocker Polizei gibt es zu den konkreten Vorwürfen weiterhin keine Aussagen. Die interne Aufarbeitung sei noch nicht abgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.04.2022 | 19:00 Uhr