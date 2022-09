"Ever Alot": Größtes Containerschiff der Welt im Hamburger Hafen

Größtes Containerschiff der Welt im Hamburger Hafen Stand: 23.09.2022 14:55 Uhr Immer neue Rekorde in Hamburg: Seit Montag liegt das größte Containerschiff der Welt im Hafen. Die "Ever Alot" war mit dem Mittagshochwasser gegen 12 Uhr eingelaufen und machte am Containerterminal Burchardkai in Waltershof fest.

Von China kommend, hatte das Schiff vor Hamburg bereits im britischen Felixstowe Ladung gelöscht. Im Juni dieses Jahres lief die "Ever Alot" vom Stapel und löste damit ihr Schwesterschiff, die "Ever Ace" als größtes Containerschiff der Welt ab.

400 Meter lang

Die "Ever Alot" ist 400 Meter lang und 61 Meter breit und hat bis zu 17 Meter Tiefgang. Das Schiff kann 24.004 Standardcontainer transportieren, 12 mehr als sein Vorgänger "Ever Ace". Die "Ever Alot" ist das siebte Schiff der sogenannten A-Klasse der taiwanesischen Reederei Evergreen Marine - gebaut bei der Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group in China. Der neue Rekordhalter fährt unter Panama-Flagge und kann bis zu 240.000 Tonnen Fracht transportieren. Der Neubau ist Teil des umfangreichen Flotten-Erneuerungsprogramms der Reederei Evergreen.

Bis Samstagabend in Hamburg

Die "Ever Alot" wird künftig im Liniendienst zwischen Nordeuropa und Asien eingesetzt. Auf dem Weg Richtung Osten werden außer Hamburg unter anderem Rotterdam, Colombo, Shanghai und Taipeh angelaufen. Am Samstagabend gegen 18 Uhr wird die "Ever Alot“ den Hafen wieder verlassen - Richtung Suezkanal und dann weiter bis nach China. Gleich mehrere Schlepper werden sie beim Ablegen in Hamburg begleiten.

Schwersterschiff kommt demnächst

Der Frachter wird voraussichtlich Anfang kommenden Jahres wieder in Hamburg sein. Bereits Anfang kommenden Monats wird ein Schwesterschiff der "Ever Alot", die "Ever Apex", zum ersten Mal in der Hansestadt erwartet. Auch sie kann mehr als 24.000 Container fassen. Aktuell wartet die "Ever Apex" bereits seit rund einer Woche in der Deutschen Bucht. Dort stauen sich noch mehr als zwei Dutzend Schiffe, die auf einen Platz im Hafen warten - mehr als die Hälfte hat das Ziel Hamburg.

