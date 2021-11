Erstklassig: Musical "Die Eiskönigin" feiert Premiere in Hamburg Stand: 09.11.2021 05:57 Uhr Das Musical "Die Eiskönigin" hat am Montagabend eine umjubelte Deutschland-Premiere im Hamburger Hafen gefeiert. Die Zuschauerinnen und Zuschauer waren vom Ensemble und dem Bühnenbild begeistert.

von Petra Volquardsen

Mit einem halben Jahr Verspätung feiert die Show Premiere im Stage Theater an der Elbe. Das Musical basiert auf dem Disney-Animationsfilm "Frozen". Die beiden ungleichen Schwestern Elsa und Anna wachsen im Palast von Arendelle auf. Elsa, die ältere, hat magische Kräfte: Was sie berührt, wird zu Eis. Als sie nach dem Tod der Eltern zur Königin gekrönt wird, verwandelt sie versehentlich den Palast und das ganze Reich in eine ewige Winterlandschaft.

Überzeugende Hauptdarstellerinnen

Schon in den ersten Minuten zeigt sich: Diese Show ist erstklassig. Das liegt zum einen an den hervorragenden Darstellerinnen und Darstellern: Sabrina Weckerlin, die Elsa spielt, hat eine tolle Stimme. Ihre Prinzessin ist einerseits stark, andererseits verletzlich. Celina Pieper spielt die ständig plappernde und etwas verpeilte, aber liebenswerte Anna.

Dazu kommen weitere gute Bekannte aus der Disney-Verfilmung: Da sind zum einen Kristoff und sein Rentier-Freund Sven. Um das Rentier dazustellen, schlüpft einer der Schauspieler in das zottelige Tierkostüm. Und: Olaf, der Schneemann, der fasziniert vom Sommer ist und Umarmungen liebt. Der Darsteller, der Olaf spielt, bewegt die Puppe vor seinem Körper und kann Mund, Augen und Arme des Schneemannes so bewegen, dass er auf der Bühne tatsächlich lebendig wird.

Atemberaubend: Eispalast und Schneestürme

"Ich lass los" singt Elsa, nachdem sie aus dem Palast geflohen ist und sich ihren eigenen Eispalast erschaffen hat - eines der berühmtesten Lieder aus dem Disney-Film ("Let it go, let it go"). Bühnenbild und Kostüme sind atemberaubend: Der Eispalast funkelt und glitzert, wie es prachtvoller kaum sein kann. Schneestürme wirbeln über die Bühne, dass einem im Zuschauersaal regelrecht kalt wird.

Für das Hamburger Musical sind mehrere neue Lieder entstanden. Die Musik ist abwechslungsreich. Zur Krönungszeremonie erklingt ein Choral. Eine Hymne auf das skandinavische Lebensgefühl "Hygge" wird zur regelrechten Revue-Nummer. Kurz darauf legt Elsa ein rockiges Solo hin. Das Timing stimmt. Und den Musicalmachern gelingt die Mischung aus Emotionen einerseits, Humor und Selbstironie andererseits.

"Macht die Tore auf"

Was die Besetzung angeht, gehen die Verantwortlichen fortschrittliche Wege: Die Rollen sind unabhängig von der Hautfarbe der Darstellerinnen und Darsteller besetzt.

Und dann gibt es sogar noch eine große Parallele zur Corona-Situation: "Macht die Tore auf" singen die Darstellerinnen und Darsteller, als endlich wieder Gäste in den Palast kommen - zum ersten Mal seit langem. Genauso wie die Bewohnerinnen und Bewohner von Arendelle freut sich auch das Musical-Ensemble, dass die Theater-Tore nach der Corona-Pause wieder offen sind und sie endlich wieder vor Publikum spielen können.

Ab Dezember 2G-Regel

Im November wird es in den vier Hamburger Musicaltheatern von Stage Entertainment noch sowohl 2G- als auch 3G Veranstaltungen geben. Ab Dezember wird das Unternehmen in Hamburg komplett auf das 2G-Modell umsteigen.

