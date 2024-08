Erneuter Badeunfall in Hamburg: Mann im Allermöher See ertrunken Stand: 10.08.2024 17:02 Uhr Es ist der zweite, tödliche Badeunfall innerhalb weniger Tage in Hamburg: Am Allermöher See haben Rettungskräfte am Sonnabend nach intensiver Suche einen Toten aus dem Wasser geborgen.

Laut Polizei hatten Rettungsschwimmer beobachtet, wie der Mann im Allermöher See plötzlich unterging. Sie riefen die Feuerwehr zur Unterstützung. Die rückte mit mehreren Kleinbooten und Tauchern an. Auch die DLRG war im Einsatz, um nach dem vermissten Mann zu suchen. Er soll ersten Meldungen zufolge um die 30 Jahre alt sein.

Zwei Badetote innerhalb weniger Tage

Die Begleiter des Vermissten werden vom Krisen-Interventions-Team betreut. Insgesamt waren rund 40 Retter von Feuerwehr, DLRG und Polizei am Allermöher See im Einsatz. Erst am vergangenen Donnerstag war ein 10 jähriges Mädchen beim baden in der Elbe untergegangen und ertrunken.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.08.2024 | 17:00 Uhr