Erneute Großdemonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Hamburg Stand: 18.12.2021 17:22 Uhr Zurzeit findet in Hamburg erneut eine Großdemonstration von Kritikerinnen und Kritikern der Corona-Maßnahmen statt. Anders als in den Vorwochen, müssen dieses Mal aber alle Teilnehmenden eine Maske tragen.

Es sind erneut um die 8.000 Menschen, die im Vorweihnachtsgeschäft durch die Hamburger City laufen. Anders als am letzten Sonnabend, ist die Polizei dieses Mal aber mit einem großen Kräfteaufgebot vor Ort.

Polizei kontrolliert Maskenpflicht

Der Hamburger Senat hatte vor wenigen Tagen eine Maskenpflicht bei Versammlungen beschlossen, die will die Polizei auch kontrollieren und gegebenenfalls einschreiten. Es droht ein Bußgeld von 150 Euro. Es seien genug Beamtinnen und Beamte auf der Straße, um auch viele Menschen kontrollieren zu können, so ein Sprecher der Polizei gegenüber NDR 90,3.

Lagebericht von der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen

Drei Gegendemonstrationen gemeldet

Eine Begrenzung der Teilnehmerzahl wird es nicht geben. Die Hamburger Polizei geht von einem friedlichen Verlauf der Kundgebung aus, auch wenn an drei Stellen mehrere kleine Gegendemonstrationen angemeldet wurden. Besucherinnen und Besuchern der Innenstadt wird dringend geraten, auf das eigene Auto zu verzichten.

Demonstrierende wollen um die Alster gehen

Auftakt zu der Corona-Großdemo war um 15:45 Uhr am Glockengießerwall vor der Kunsthalle, der Start war für 16:15 Uhr geplant. Man startete in Richtung Stephansplatz und zurück Richtung Lombardsbrücke - Ballindamm, also rund um die Alster.

