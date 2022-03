Entlastungspaket: HVV setzt Monatskarte für neun Euro um Stand: 26.03.2022 06:40 Uhr Die Ampel-Parteien der Bundesregierung haben am Donnerstag Details ihres Energie-Entlastungspakets bekannt gegeben, um die Folgen des Kriegs in der Ukraine abzumildern. Neben einer Spritpreissenkung und Einmalboni soll es auch eine kräftige Vergünstigung für den Nahverkehr geben.

Für 90 Tage soll ein Ticket für 9 Euro pro Monat für den Öffentlichen Personennahverkehr eingeführt werden. Bis es in Hamburg so weit ist, dauert es aber noch. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) und die Verkehrsbehörde erfuhren auch erst am Donnerstag von der Regelung. "Die von der Bundesregierung beschlossene 9-Euro-Monatskarte für 90 Tage wird es auch im HVV geben", teilte der Verkehrsverbund am Freitag mit. Alle Kunden und Kundinnen, auch die mit bereits bestehendem Abo, sollen demnach von der Kostensenkung profitieren. "Damit werden alle Fahrgäste gleichermaßen entlastet", so der HVV. Details zur konkreten Umsetzung würden in den kommenden Tagen geklärt.

Tjarks: "Kein Fahrgast muss sein Abo kündigen"

Auch Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) versprach, dass das Neun-Euro-Ticket auch für Abo-Kunden und -Kundinnen gelten soll. "Kein Fahrgast muss sein Abo kündigen, alle Fahrgäste sollen gleichermaßen entlastet werden und profitieren", betonte Tjarks. Hamburg wolle eine schnelle, praktikable und nach Möglichkeit bundeseinheitliche Einführung der Neun-Euro-Regelung. Die Umsetzung soll jetzt schnell in Absprache mit dem Bund vorbereitet werden, sagte er im Gespräch mit NDR 90,3.

Dressel sieht großen Aufwand

Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) betonte im Gespräch mit NDR 90,3 aber auch den riesigen Aufwand, den ein Übergangstarif für drei Monate mit sich bringe. Beim Nahverkehr kämen demnach außerdem zweistellige Millionensummen durch die gestiegenen Energiepreise zusammen. Da müsse der Bund mehr helfen als mit einem "Schnupperabo", so Dressel.

Handelskammer: Entlastungen beim Kraftstoff zu kurz

Neben der Vergünstigung für den Öffentlichen Nahverkehr soll es auch an den Tankstellen eine Entlastung geben: Die Energiesteuern auf Kraftstoffe sollen für drei Monate gesenkt werden - für Benzin um 30 Cent pro Liter, für Diesel um 14 Cent. Das entlaste Hamburgs Unternehmen aber höchstens kurzfristig, kritisierte die Handelskammer.

Ploß unzufrieden mit Energiepreispauschale

Die Menschen in Deutschland sollen wegen steigender Preise im laufenden Jahr außerdem einmalig mit einer Energiepreispauschale von 300 Euro über die Einkommensteuer entlastet werden. Hamburgs CDU-Landeschef Christoph Ploß bezeichnete es aber als "schlechten Witz", dass die Pauschale versteuert werden muss.

Als weitere Maßnahmen sollen Empfänger und Empfängerinnen von Sozialleistungen zusätzlich zu den bereits beschlossenen 100 Euro pro Person weitere 100 Euro ausgezahlt werden. Familien sollen für jedes Kind einen Einmalbonus von 100 Euro bekommen, der auf den Kinderfreibetrag angerechnet wird.

