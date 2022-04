Energiekosten: Hamburgern soll Strom und Gas nicht abgedreht werden Stand: 11.04.2022 06:18 Uhr Hamburger Haushalte mit niedrigem Einkommen, die ihre Strom- und Gasrechnung nicht bezahlen können, sollen unterstützt werden. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen in der Bürgerschaft wollen dazu neue Regelungen treffen.

Viele Hamburger Haushalte geraten durch die explodierenden Preise bei Strom, Gas und Öl in Folge des russischen Krieges in der Ukraine in Schwierigkeiten. Im schlimmsten Fall wird ihnen das Gas oder der Strom abgestellt, wenn sie nicht zahlen. SPD und Grüne wollen jetzt mit den Versorgern sprechen.

Versorger sollen Härtefallregelungen ermöglichen

"Es ist wichtig, dass die Versorger den Menschen entgegenkommen und Härtefallregelungen ermöglichen, die sogar zu einem Schuldenerlass führen können", erklärt Mareike Engels von den Grünen. Energiesperren lassen sich fast immer vermeiden, wenn Kontakt mit den Versorgern oder dem Jobcenter aufgenommen wird, so Alexander Mohrenberg (SPD).

Hamburgische Bürgerschaft stimmt über Antrag ab

Ein Runder Tisch soll künftig Härtefallregelungen prüfen, wenn eigentlich keine staatliche Hilfe gewährt werden kann. Am Mittwoch stimmt die Bürgerschaft über den Antrag der rot-grünen Regierungskoalition ab.

