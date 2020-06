Stand: 17.06.2020 06:35 Uhr - NDR 90,3

Ein Jahr am Start: Die Bilanz der E-Scooter in Hamburg

Geliebt, gehasst, zumindest umstritten: Seit einem Jahr sind Elektro-Tretroller auf Hamburgs Straßen unterwegs. Mittlerweile 4.000 Stück stehen an den Straßenrändern zur Verfügung - die Zahl ist innerhalb eines Jahres um 500 gesunken. Durch Corona brach die Ausleihe erst zusammen, jetzt erklärt der größte der vier verbliebenen Miet-Anbieter, Lime: Seine E-Scooter zählten aktuell wie Fahrräder zu den Gewinnern der Pandemie, weil Fahrten an frischer Luft ein Hit seien. Ihre Zahl dürfte jedenfalls wieder anwachsen, denn mit Hive geht in diesen Tagen ein fünfter Anbieter an den Start. Und es gibt immer mehr Privatroller.

"Kein nachhaltiger Beitrag zur Mobilitätswende"

Dreimal pro Tag wird ein Hamburger E-Scooter durchschnittlich ausgeliehen, das hat die neue Verkehrsbehörde auf Anfrage von NDR 90,3 errechnet. Zufrieden ist sie aber nicht mit den kleinen Flitzern: Nach einem Jahr hätten sie "als wirklich nachhaltiger Beitrag zur Mobilitätswende noch nicht überzeugt".

Zudem müssten die E-Roller endlich außerhalb des Rings 2 vermietet werden, so die Behörde. Dort könnten sie HVV-Kunden von der Schnellbahn-Station zur Haustür bringen.

145 Unfälle gezählt

Die 20 Stundenkilometer schnellen Roller sind zudem nicht ungefährlich: Allein in diesem Jahr gab es laut Hamburger Innenbehörde 25 Unfälle mit E-Scooter-Beteiligung. Im vergangenen Jahr waren es 120. Unter den elf Schwerverletzten nach einem Jahr sind auch drei Fußgänger. 100 Leichtverletzte sind zu beklagen.

Die häufigsten Vergehen der Nutzerinnen und Nutzer: Die Polizei stoppte betrunkene oder bekiffte Fahrerinnen und Fahrer. Andere fuhren unerlaubterweise zu zweit oder waren auf dem Gehweg oder in der Fußgängerzone unterwegs. Hamburgs Polizei setzt mittlerweile ihre Fahrradstaffel gegen Roller-Rüpel ein.

