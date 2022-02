Eimsbüttel: Zweijähriger Junge bei Autounfall schwer verletzt Stand: 06.02.2022 15:48 Uhr Ein zweijähriger Junge ist bei einem Autounfall in Eimsbüttel schwer verletzt worden. Möglicherweise hat die Mutter die Fürsorgepflicht verletzt. Die Polizei klärt, ob der Autofahrer zu schnell gefahren ist.

Die Mutter schob einen Kinderwagen und ihr zweijähriger Sohn lief nebenher. Mutter und Kind spazierten am Sonnabend abends am Heußweg in Eimsbüttel entlang. Die Frau stoppte vor einem Zebrastreifen, ihr Sohn lief plötzlich auf die Straße vor einen Kreisverkehr.

In diesem Moment kam ein 25-jähriger Autofahrer aus Richtung Eimsbütteler Marktplatz. Er wollte in den Kreisverkehr fahren und übersah dabei den Zweijährigen und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Junge wurde vom Smart angefahren und erlitt mehrere Prellungen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Das Kind schwebt nicht in Lebensgefahr.

Verletzung der Fürsorgepflicht?

Die Polizei prüft nun, ob die Mutter möglicherweise ihre Fürsorgepflicht verletzt hat. Zudem klären die Unfallermittlerinnen und -ermittler, ob der Autofahrer zu schnell gefahren ist.

