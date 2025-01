Stand: 26.01.2025 17:30 Uhr Eidelstedt: Wasserleitung an A23 geplatzt - Brücke gesperrt

In Eidelstedt ist am Sonntagmittag ein Trinkwasserrohr an einer Brücke in der Halstenbeker Straße geplatzt. Das Wasser strömte auch auf die A23. Die Leitung wurde vom Netz getrennt. Die Trinkwasser-Versorgung ist laut Hamburg Wasser aber nicht beeinträchtigt. Die Brücke wurde vorsorglich bis auf Weiteres gesperrt, so die Polizei. Am Montag sollen laut Hamburg Wasser die Reparaturarbeiten an der Wasserleitung beginnen.

