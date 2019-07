Stand: 21.07.2019 15:08 Uhr

E-Scooterfahrerin kollidiert mit Pkw

Am Sonntagmittag ist in der Hamburger Innenstadt die Fahrerin eines Elektro-Tretrollers bei einem Unfall verletzt worden. Auf der Kreuzung Lombardsbrücke/Ballindamm stieß die 41-Jährige mit einem Pkw zusammen. Die Frau wurde nach Polizeiangaben mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Erste Erkenntnisse der Polizei legen nahe, dass die E-Scooter-Fahrerin die Straße bei Rot überquerte, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten aber an. Der Verkehr musste zum Teil umgeleitet werden.

E-Tretroller-Fahrerin bei Unfall verletzt NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 21.07.2019 15:00 Uhr In der Hamburger Innenstadt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Elektro-Tretroller. Möglicherweise fuhr die Fahrerin des E-Scooters bei Rot über die Straße.







18 Verstöße bei gezielten Kontrollen

Erst am Freitag hatte die Hamburger Polizei bei einer gezielten Kontrolle in der Innenstadt festgestellt, dass sich viele E-Tretroller-Fahrer nicht an geltende Verkehrsregeln halten. Insgesamt 18 Verstöße wurden von den Beamten geahndet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am häufigsten ging es um unerlaubtes Fahren auf dem Gehweg oder in einer Fußgängerzone.

Verstöße werden wie bei Autofahrern geahndet

Die E-Scooter sind seit gut einem Monat zugelassen. Fahren dürfen sie nur auf Radwegen - oder Straßen, wenn es keine Radwege gibt. Die Fahrer werden bei Verstößen im Straßenverkehr laut Polizei wie Auto- und nicht wie Radfahrer behandelt. Das betreffe zum Beispiel auch die Promillegrenzen. Die Polizei will in Hamburg auch weiterhin Kontrollen durchführen, um die Verkehrsteilnehmer zu sensibilisieren.

