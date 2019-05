Stand: 31.05.2019 06:00 Uhr

Diesel-Fahrverbote: Kerstan stellt Ende in Aussicht

Vor einem Jahr sind in Hamburg-Altona die bundesweit ersten Diesel-Fahrverbote ausgesprochen worden. Jetzt hat Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) deren Ende in Aussicht gestellt. Die Fahrverbote hätten ihren Zweck erfüllt: Die Luft in der Stresemannstraße sei sauberer geworden. Das ergab ein Gutachten der Umweltbehörde, wie Kerstan erklärte. Zu NDR 90,3 sagte er: "Bei den Durchfahrtsbeschränkungen ist es möglich, dass die erste Maßnahme in gut anderthalb Jahren aufgehoben werden könnte, wenn sich der jetzige Trend fortsetzt." 2023 könnte demnach auch das Diesel-Fahrverbot in der Max-Brauer-Allee zurückgenommen werden.

Mögliches Ende der Diesel-Fahrverbote in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 31.05.2019 06:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Hamburgs Umweltsenator hat ein mögliches Ende der Diesel-Fahrverbote in zwei bis vier Jahren angekündigt. Ihretwegen sei die Luft sauberer geworden, wie Julia Weigelt berichtet.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Grenzwerte trotz Verbots überschritten

In der Stresemannstraße ist der Stickoxidgehalt in der Luft im vergangenen Jahr um rund 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, in der Max-Brauer-Allee nur um vier Prozent. Trotz des Rückgangs liegen die Stickoxidwerte in der Verbotszone allerdings immer noch über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Umweltschützer fordern Ausweitung des Verbots

Videos 00:43 Hamburg Journal 18.00 BUND will Fahrverbote ausweiten Hamburg Journal 18.00 Ein Jahr nach Einführung der Diesel-Fahrverbote fordert der BUND, dass die Stadt die Verbote ausweitet. Aus Sicht der Naturschützer sind die Durchfahrtsbeschränkungen wirksam gegen schlechte Luft Video (00:43 min)

Der BUND widerspricht Kerstan deswegen: Die Fahrverbote sollten bestehen bleiben und massiv ausgeweitet werden. Außerdem sollen alte Dieselfahrzeuge mit einer Plakette gekennzeichnet werden, damit die Polizei sie bei Kontrollen besser erkennen kann.

Schilder für Verbot kosten halbe Million Euro

Die Stadt hat sich das Verbot einiges kosten lassen: Für Verbots- und Umleitungsschilder hat Hamburg eine halbe Million Euro ausgegeben. Die Polizei kontrollierte im vergangenen Jahr 20 Mal den Verkehr in den betroffenen Straßen. Rund ein Viertel der Fahrer waren dabei trotz Verbots mit einem altem Diesel unterwegs. Mit einem Knöllchen von 20 Euro kommen erwischte Autofahrer allerdings günstig weg.

Rund 323.000 Dieselfahrzeuge sind derzeit in Hamburg zugelassen, 182.000 davon erfüllen die Euro-6-Norm nicht.

Darum geht's: Diesel-Fahrverbot NDR 90,3 - 14.03.2019 09:00 Uhr Autor/in: Ilka Kreutzträger In Hamburg gelten seit 2018 die ersten Diesel-Fahrverbote. Doch was bedeutet das konkret? Und bringen die Fahrverbote auch wirklich das gewünschte Ergebnis?







2,03 bei 68 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.05.2019 | 06:00 Uhr