Dienstfahrräder für Beamte

Mit dem Rad zur Arbeit. So hat die rot-grüne Koalition im Hamburger Rathaus ihren Bürgerschaftsantrag überschrieben. Das sogenannte Job-Rad für die Staatsdiener soll demnach ein weiterer Schritt zur Förderung des Radverkehrs in der Hansestadt sein, wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet. Außerdem werde die Stadt Hamburg dadurch als Arbeitgeber attraktiver, so die Hoffnung von SPD und Grünen.

Umsonst sind die Dienstfahrräder, die explizit auch zur privaten Nutzung vorgesehen sind, allerdings nicht. Vielmehr sollen die Beamten ihre Bikes leasen, das heißt monatlich wird eine Rate direkt vom Gehalt abgezogen. Diese Leasingrate bringe eine steuerliche Entlastung, so heißt es.

Diensträder nur für Beamte

Eine Vorstellung, wie viele der 40.000 Hamburger Beamten das Angebot annehmen werden, gibt es offenbar noch nicht. Möglichst viele, das hofft zumindest die rot-grüne Koalition. Übrigens: Für die städtischen Angestellten soll das Angebot nicht gelten. Hier waren offenbar die Gewerkschaften dagegen.

