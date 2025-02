Stand: 20.02.2025 12:33 Uhr Deutlich mehr Firmenpleiten in Hamburg

In Hamburg haben im vergangenen Jahr Hunderte Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Firma schließen müssen. 2024 gab es in der Hansestadt 837 Firmeninsolvenzen, wie der Informationsdienstleister Crif mitteilte. Damit sei die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 25,8 Prozent gestiegen. Hamburg kommt damit auf 96 Firmenpleiten pro 10.000 Unternehmen. Im bundesweiten Vergleich liegt die Hansestadt damit auf Platz drei. Nur in Berlin und Bremen ist die Zahl höher.

