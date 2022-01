Der Polizeireporter-Podcast: Wer sind die Corona-Kritiker? Stand: 25.01.2022 00:01 Uhr Die wöchentlichen Corona-Demos in Hamburg und der raue Umgangston nach zwei Jahren Pandemie, darum geht es in der neuen Folge des Podcasts "Die Polizeireporter". Zu Gast ist der Soziologe Nils Zurawski.

Mehrere Tausend Menschen sind in den vergangenen Wochen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Im Verlauf der Pandemie ist der Umgangston rauer geworden, gegenüber Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politikern und der Polizei. Doch wer demonstriert dort eigentlich Woche für Woche, Seite an Seite? Was sind die Argumente der Protestierenden und warum sind in den Corona-Jahren zahlreiche Verschwörungsideologien aufgekommen? Gemeinsam mit dem Hamburger Kriminologen und Soziologen Nils Zurawski blicken die Polizeireporter auf die Bewegung der Corona-Kritikerinnen und -Kritiker.

Die Polizeireporter: Wer sind die Corona-Kritiker? Sendung: Die Polizeireporter | 25.01.2022 | 00:01 Uhr | von Kai Salander & Ingmar Schmidt 50 Min | Verfügbar bis 25.01.2023 Kai Salander und Ingmar Schmidt sprechen mit dem Soziologen Nils Zurawski über die Stimmung in Deutschland nach zwei Jahren Pandemie.

