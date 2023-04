Stand: 28.04.2023 14:25 Uhr Demonstration vor der Zentralen Erstaufnahme in Rahlstedt

Rund 50 Geflüchtete und Ehrenamtliche haben am Freitag vor der Zentralen Erstaufnahme in Rahlstedt demonstriert. Flüchtlinge, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, müssen seit Anfang des Jahres teilweise lange auf ihr Geld warten. Anträge werden seit Januar in der Zentralen Erstaufnahme bearbeitet und nicht mehr in den Dienststellen der Bezirksämter. Die zuständige Innenbehörde verweist auf Anfrage des Hamburg Journals auf anfängliche technische Probleme. Eine Anfrage der Linksfraktion hatte zudem ergeben, dass in den ersten beiden Monaten der Umstellung auch noch zehn Stellen unbesetzt waren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 28.04.2023 | 14:00 Uhr