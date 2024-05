Stand: 19.05.2024 13:27 Uhr Demonstration gegen Infostand der AfD

Im Bezirk Nord hat es am Sonnabend Protest gegen einen Info-Stand der AfD gegeben. Die AfD selbst schreibt in einer Pressemitteilung von gewaltbereiten Linksextremisten und -extremistinnen. Diese hätten den Stand blockiert, interessierte Bürger und Bürgerinnen seien abgedrängt worden. Die Polizei sagte auf Nachfrage von NDR 90,3, der Protest vvon bis zu 20 Demonstranten und Demonstrantinnen am Vormittag sei lautstark, aber friedlich gewesen. Es habe keine Übergriffe gegeben.

