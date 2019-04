Stand: 12.04.2019 13:21 Uhr

Deichschutz: Hafenboulevard so gut wie fertig

Acht Jahre Bauzeit für 625 Meter Strecke: Vor dem Start des Hamburger Hafengeburtstags Mitte Mai ist der neue Hafenboulevard vom Schaartor bis zu den Landungsbrücken so gut wie fertig. Am Freitag hat Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) den zweiten Abschnitt der Hochwasserschutzanlage am Baumwall vorgestellt. "Das ist die schönste Klimaschutzanpassung der Welt", sagte Kerstan.

Eröffnung am 3. Mai

Die vom Architekturbüro Zaha Hadid entworfene Anlage soll Flutschutz und Flaniermeile in einem sein. Der Boulevard, der am 3. Mai offiziell eröffnet wird, wurde mit Basaltsteinen, großzügigen Treppen und modernen Straßenlaternen gestaltet. Ein Café soll das abgerissene Restaurant Überseebrücke ersetzen und die Aufenthaltsqualität erhöhen. Spaziergänger können nun zu Fuß unter der belebten Straße Vorsetzen hindurch Richtung Schaartor gehen.

Der erste Bauabschnitt am Baumwall war bereits 2016 eröffnet worden. Die gesamte Hochwasserschutzanlage ist 1.275 Meter lang und kostet 136 Millionen Euro.

"Ein Ort für Sonnenuntergänge" NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.04.2019 12:00 Uhr "Die schönste Klimaanpassung der Welt": Umweltsenator Jens Kerstan und Projektleiter Olaf Müller stellen die Hochwasserschutzanlage am Baumwall vor.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Deiche werden auf 100 Kilometern erhöht

Angesichts des steigenden Meeresspiegels erhöht Hamburg in den kommenden Jahren auf mehr als 100 Kilometern Länge seine Deiche. Zwischen 7,9 und 8,9 Metern über Normalnull sollen alle Hochwasseranlangen in der Stadt reichen. Zum Vergleich: Bei der bislang höchsten Sturmflut in Hamburg lag der Pegel 1976 bei 6,45 Metern. Rund 40 Prozent der Fläche Hamburgs sei von Sturmfluten bedroht, so der Umweltsenator.

Bei der neuen Deicherhöhung habe man sowohl den Klimawandel als auch eine nächste Elbvertiefung berücksichtigt. Rund 20 Jahre werde das neue Deichbauprogramm insgesamt dauern. Bis Mitte des Jahrhunderts sei Hamburg dann zunächst einmal vor Sturmfluten sicher.

Abriss: Wie das Restaurant Überseebrücke verschwand









Weitere Informationen Hamburg erhöht die Deiche Hamburg erhöht in den kommenden zwei Jahrzehnten rund 100 Kilometer Deiche und Hochwasserschutzanlagen. Auf der Veddel ist der erste Abschnitt nach mehreren Monaten Bauzeit fertig. mehr Vier Tage Party beim Hamburger Hafengeburtstag Vom 10. bis 13. Mai hat Hamburg seinen 829. Hafengeburtstag gefeiert. Hier finden Sie alle Infos, Fotos und Videos von der großen Geburtstagsfeier. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.04.2019 | 13:00 Uhr