Das Deutschlandhaus wird abgerissen

Das markante Deutschlandhaus am Hamburger Gänsemarkt wird jetzt abgerissen. An seiner Stelle errichtet der Investor ABG einen Neubau, der dem historischen Backsteinhaus von 1929 sehr ähnlich sieht.

Die Bagger rücken an

Am Montag rücken die Bagger an. Schon im September sollen sie das halbrunde Deutschlandhaus dem Erdboden gleich gemacht haben. Das ärgert viele Hamburger, haben sie sich doch an den Anblick des achtstöckigen Bürohauses gegenüber der Finanzbehörde gewöhnt. Doch es besteht kein Denkmalschutz, weil zu häufig umgebaut wurde.

Nun fand der Investor ABG eine Art Kompromiss: Der Neubauplan des Hamburger Architekten Hadi Teherani lässt das Deutschlandhaus im Stil alter Kontorhäuser wieder auferstehen. In enger Absprache mit Oberbaudirektor Franz-Josef Höing entsteht ein 40.000 Quadratmeter großer Backsteinbau. Ein 30 Meter hoher Innenhof mit Palmengarten und Wasserbecken soll Restaurantgäste locken. Auch 31 Wohnungen enstehen.

Sperrungen drohen

Während des Abbruchs werden einige Fußwege gesperrt, auch ein Zugang zur U-Bahnstation Gänsemarkt. Am Jahresende beginnt der 300 Millionen Euro teure Neubau des Deutschlandhauses.

