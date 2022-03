Cum-Ex-Affäre: SPD-Schatzmeister vor Untersuchungsausschuss Stand: 25.03.2022 17:36 Uhr Haben führende SPD-Politiker möglicherweise Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Hamburger Warburg Bank genommen? Diese Frage will der Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft zur "Cum-Ex-Affäre" klären. Zentraler Zeuge der Sitzung am Freitag war der Schatzmeister der Landes-SPD, Christian Bernzen.

Es geht um drei Spenden an die SPD im Bezirk Hamburg-Mitte im Jahr 2017 mit einer Gesamthöhe von 38.000 Euro. Damaliger SPD-Chef in Mitte war Johannes Kahrs. Der hatte sich mehrfach mit Vertretern der Warburg Bank getroffen. Gegen Christian Olearius liefen damals wegen der Cum-Ex-Geschäfte schon Ermittlungen wegen schwerer Steuerhinterziehung. Auch Kahrs ist inzwischen im Visier der Staatsanwaltschaft. Dabei geht es um eben diese Spenden von Warburg-nahen Firmen.

"Dass die Spender zur Warburg-Gruppe gehörten, das wussten wir damals nicht", erklärte SPD-Schatzmeister Bernzen am Freitag als Zeuge. Das habe man erst vor zwei Jahren nach einem Hinweis aus der Bundes-SPD erfahren. Man lehne Spenden über 2.000 Euro dann ab, wenn sie von Rüstungsunternehmen kommen oder eine "zu große Nähe zum Verwaltungsbereich besteht".

"Was sich ein Spender denkt, können wir nicht erfassen"

Beides sah die SPD Mitte hier nicht und nahm die Spenden an. Und: Der Landesvorstand habe nicht extra geprüft und ebenfalls zugestimmt, sagte Bernzen. "Was sich ein Spender bei seiner Spende denkt, das können wir ja auch nicht erfassen", so der Schatzmeister der SPD.

