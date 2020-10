Stand: 23.10.2020 14:30 Uhr Corona: Kommen weitere Einschränkungen für Hamburg?

Der Hamburger Senat wird heute noch einmal die Corona-Regeln verschärfen. Dabei geht es vor allem um die Größe von Privat-Feiern - und wahrscheinlich wird auch der Winterdom abgesagt. NDR.de zeigt die Pressekonferenz jetzt per Livestream.

Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) kündigte bereits am Donnerstagabend im Hamburg Journal an, dass die Zahl der Personen, die bei privaten Feiern im eigenen Wohnraum zusammenkommen dürfen, beschränkt werden. "Es ist klar, was auf uns zukommt", sagte sie. Bei Feiern im privaten Raum sollen maximal zehn Menschen aus höchstens zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Derzeit sind es in Hamburg noch maximal 25 Personen im öffentlichen und 15 im privaten Raum. Dabei spielt es keine Rolle, aus wie vielen Haushalten sie stammen.

Inzidenz jetzt auch laut RKI über 50

Mit 360 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages hat es am Freitag in Hamburg eine neue Höchstmarke gegeben. Auch das Robert Koch-Institut gibt den Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner inzwischen mit über 50 an. Demnach kletterte er am Freitag auf 52,8. Laut der Hamburger Gesundheitsbehörde lag er am Freitag bei 75,1. Der Hamburger Senat will bis auf die neuen Einschränkungen bei privaten Feiern offenbar bei seiner Linie bleiben: Bis nächste Woche will er abwarten, ob und wie die am vergangenen Wochenende eingeführten schärferen Regeln wirken.

Mittwoch eine neue Regierungserklärung

Am kommenden Mittwoch will der Bürgermeister dann die Abgeordneten der Bürgerschaft informieren: Laut NDR 90,3 plant Peter Tschentscher (SPD) seine dritte Regierungserklärung zur Corona-Lage.

Kitas und Schulen sollen offen bleiben

Kindertagesstätten und Schulen sollen geöffnet bleiben. Das sagten sowohl Tschentscher am Donnerstag bei Maybritt Illner im ZDF als auch Leonhard im Hamburg Journal. "Man sollte in so einer Phase der Pandemie nichts vom Tisch wischen", so Leonhard. Allerdings gebe es "in den Kitas kaum Infektionsgeschehen und in den Schulen nur sehr wenig". Im Moment würden dort Schließungen nichts an der Dynamik ändern.

Suche nach Platz für Impfzentrum

Derweil haben in Hamburg die Vorbereitungen für mögliche Corona-Impfungen ab dem kommenden Frühjahr begonnen. Noch gibt es den Impfstoff zwar nicht, nach Informationen von NDR 90,3 sucht die Stadt aber bereits jetzt nach geeigneten Räumen für ein möglichst großes Impfzentrum.

Mehr Soldaten sollen helfen

Weitere Unterstützung bekommen die Gesundheitsämter der Bezirke: Ab Montag helfen 84 Soldaten bei der Nachverfolgung von Corona-Kontakten, das sind noch einmal 18 mehr als in dieser Woche.

