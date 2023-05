Corona-Aufholprogramme sollen an Hamburgs Schulen weitergehen Stand: 04.05.2023 13:19 Uhr Viele Schülerinnen und Schüler in Hamburg leiden noch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Sie sollen weiterhin Unterstützung bekommen, hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) angekündigt. Die Stadt will einen Teil der Angebote weiter finanzieren, die bisher vom Bund bezahlt wurden.

Kinder und Jugendliche haben nach der Pandemie Lücken beim Schulstoff. Viele Schülerinnen und Schüler haben aber auch mit psychischen und sozialen Problemen zu kämpfen. Beides wolle Hamburg weiterhin angehen, sagte Schulsenator Rabe am Donnerstag. "Zum Beispiel durch Lernkurse in den Ferien, es geht aber auch darum, psychische und soziale Belastungen abzufedern. Hier bieten wir einen Ausbau der Beratungsangebote an, haben zusätzliche Psychologen eingestellt."

Konzentration auf Schulen in ärmeren Stadtteilen

Hamburg hat rund 32 Millionen Euro aus dem Programm "Aufholen nach Corona" vom Bund bekommen, verteilt über zweieinhalb Jahre. Mit gut drei Millionen pro Jahr will die Stadt Angebote, die dadurch bezahlt wurden, weiterführen - besonders an Schulen in ärmeren Stadtteilen.

Lernferien sollen weiter angeboten werden

Konkret soll es die Hamburger Lernferien weiter geben. Das Angebot, bei dem Schülerinnen und Schüler in den Ferien Lernrückstände aufholen können, soll an rund einem Drittel der Schulen insgesamt 6.000 Schülerinnen und Schüler weiterhelfen. An Hundert Grundschulen soll es zudem auch weiterhin Lernkurse für Viertklässlerinnen und Viertklässler geben, die noch mal einen Schub brauchen für den Übergang zu den weiterführenden Schulen.

Der Schulsenator forderte am Mittwoch aber auch die Bundesregierung auf, möglichst schnell ein neues Förderprogramm auf die Beine zu stellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 04.05.2023 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schule Coronavirus