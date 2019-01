Stand: 27.01.2019 06:51 Uhr

Cold Case: Seit 20 Jahren wird Hilal vermisst

Es geschah vor 20 Jahren: Am 27. Januar 1999 kam die damals zehn Jahre alte Hilal aus Lurup mit einem guten Schulzeugnis nach Hause. Zur Belohnung schenkte ihr der Vater eine Mark, damit sollte sie sich im nahegelegenen Einkaufszentrum Elbgaupassagen Süßigkeiten kaufen. Doch von dort kam das Mädchen nie wieder zurück.

Hamburg damals: Der Fall Hilal Hamburg Journal - 27.01.2019 19:30 Uhr Der Fall Hilal Ercan beschäftigt Hamburg seit 20 Jahren. Das Mädchen ist am 27. Januar 1999 verschwunden. Eine Chronologie der Ereignisse.







Der Fall Hilal - er ist für die Hamburger Polizei eines der bislang größten ungelösten Rätsel. Noch nie war in der Stadt ein Kind so lange spurlos vermisst. Aber die Fahnder wollen nicht aufgeben. Nun hat die Polizei Hamburg erneut einen Fahndungsaufruf gestartet und das Phantombild eines mutmaßlichen Entführers veröffentlicht. Bereits am Freitag hatten die Ermittler einen neuen, allgemeinen Zeugenaufruf gestartet. "Wir bitten Zeugen, die sich bislang nicht gemeldet haben, dringend darum, zur Polizei zu gehen", so die verantwortliche LKA-Leiterin Inge Pape. Möglicherweise habe sich der Täter inzwischen jemandem anvertraut.

Phantombild von mutmaßlichem Entführer

Das Phantomfoto zeigt einen blonden, stämmigen Mann. So soll der mutmaßliche Entführer von Hilal vor 20 Jahren ausgesehen haben. Er soll 1999 zwischen 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein. Zwei Busfahrer wollen diesen Mann am Tag des Verschwindens von Hilal auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum beobachtet haben, als er ein kleines Mädchen am Arm wegzerrte.

Große Suchaktion

Was am 27. Januar 1999 mit Hilal passierte, weiß man bis heute nicht. Von der Wohnung in Lurup ist es nicht weit in das benachbarte Einkaufszentrum. Fest steht, dass um 13.22 Uhr im damaligen Spar-Markt Hubbabubba-Kaugummi gekauft wurde. Wenige Minuten später, gegen 13.25 Uhr, wurde Hilal noch einmal gesehen. In Lurup lief daraufhin damals eine große Suchaktion nach Hilal, Polizisten verteilten Handzettel und suchten die Umgebung ab.

20 Jahre Suche nach Hilal NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.01.2019 10:40 Uhr Der Fall Hilal ist für die Polizei eines der größten ungelösten Rätsel. Noch nie war ein Kind in Hamburg so lange spurlos verschwunden. Aber die Fahnder wollen nicht aufgeben.







Viele Anwohner verdrängen den Fall

Downloads 4 MB Fahndungsplakat der Polizei zur vermissten Hilal Die Cold-Cases-Einheit der Polizei Hamburg bittet um Hinweise zur 1999 verschwundenen Hilal Ercan. Das Fahndungsplakat als pdf-Datei zum Herunterladen. Download (4 MB)

Heute sind die Stahlträger, die das Glasdach der offenen Einkaufsmeile tragen, frisch lila gestrichen. Es ist der gleiche Farbton wie 1999. An der Stelle, an der Hilal nach dem Einkauf von Süßigkeiten in Richtung Parkplatz ging und verschwand, hängt jetzt ein kleines, vielleicht 40 mal 30 Zentimeter großes Schild, mit einem Fahndungsaufruf der Polizei. Viele Passanten gehen achtlos daran vorbei. Die kleine Hilal - das ist für viele Luruper eine schlimme Geschichte, die verdrängt wird. "Was soll man dazu sagen? Wir können es nicht ändern", sagt eine Anwohnerin.

"Fühlen uns der Familie verpflichtet"

Inge Pape vom Landeskriminalamt will das so nicht hinnehmen. "Wir werden solange nach Hilal suchen, bis wir den Fall aufgeklärt haben", sagte sie. Ihr untersteht die Ermittlungsgruppe "Cold Cases", die weiter an dem Fall arbeitet. Für Pape ist Hilal kein normaler Vermisstenfall. Die erfahrene Kriminalistin hat viel in ihrem Berufsleben gesehen: Massengräber im Kosovo und schlimme Tötungsdelikte. Dieser Fall lässt sie nicht los. "Wir fühlen uns der Familie Hilals verpflichtet, die immer noch nicht weiß, was mit ihrer Tochter geschehen ist", sagt sie.

Kalte Spuren und falsche Verdächtigungen

In der Vergangenheit gab es Höhen und Tiefen bei den Ermittlungen, berichtet die Kriminalistin. So hatte die Polizei jahrelang fälschlicherweise die Familie des Kindes in Verdacht, etwas mit dem Verschwinden zu tun gehabt zu haben. Dann gab es einen dringend Tatverdächtigen: einen verurteilten Sexualstraftäter, der in einer geschlossenen Psychiatrie sitzt. Zweimal hat er die Entführung und Ermordung Hilals gestanden, zweimal widerrief er seine Geständnisse. "Diese Spur ist kalt", sagt Pape. Zuletzt wurde im September 2018 im Altonaer Volkspark nach der Leiche des Mädchens gesucht - ohne Erfolg.

Polizei sucht anonymen Hinweisgeber

Um den Fall aufzuklären, sucht die Polizei auch einen anonymen Anrufer, der die Familie Hilals am 3. Februar 1999 kurz nach dem Verschwinden des Mädchens anrief und Informationen versprach. Ein Treffen mit dem Informanten an der Christuskirche in Eimsbüttel war aber damals nicht zustande gekommen. Dieser Mann wird noch immer als Zeuge gesucht.

