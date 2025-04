Tschentscher will bessere Löhne für Beschäftigte in Hamburg Stand: 29.04.2025 11:22 Uhr Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte in Hamburg: Das will der Erste Bürgermeister jetzt vorantreiben, versprach er am Montagabend den Gewerkschaften - trotz Gegenwind aus der Handelskammer.

Von Hamburgs starker Wirtschaft sollten alle profitieren. Das sei fair und wichtig, sagte Peter Tschentscher (SPD) beim Mai-Empfang der Gewerkschaften am Montagabend im Rathaus. Deswegen sollten mehr Betriebe in die Tarifbindung kommen, für bessere Bezahlung und Bedingungen. Das sei aber bislang an der Handelskammer gescheitert, kritisierte er in seiner Rede.

Jetzt will Tschentscher einen neuen Versuch starten, zur Not auch ohne die Kammer. "Wir werden mit den Arbeitgeberverbänden, mit Unternehmensverbänden, auch mit der Handelskammer noch einmal reden. Ich hoffe, dass alle mitziehen. Ansonsten bleiben die zurück, die sich diesem Thema nicht widmen wollen", sagte der Erste Bürgermeister.

DGB fordert mehr Einsatz von SPD und Grünen

Das kam gut an bei den Gästen im Festsaal. Aber die Koalitionspartner SPD und Grüne könnten mehr tun, etwa indem sie alle städtischen Aufträge an Firmen mit Tarifvertrag vergeben, sagte die Hamburger Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Tanja Chawla. "Jeder öffentliche Cent in gute Arbeit, in tarifgebundene Arbeit, das ist etwas, wo wir jetzt schon wieder auf die Warteliste gesetzt worden sind. Wir warten auf die Blaupause aus Berlin", so Chawla. Aus Sicht des DGB sei das der größte Makel im Koalitionsvertrag.

